La precaria situación que están padeciendo los más de 10 bomberos voluntarios y su petición le fue remitida a Román Bastida Huesca, con fecha 16 de noviembre del 2021, que a la letra dice:

"Me permito distraerle con motivo del Oficio No, SC-CC/0002806/2021, signado por el Secretario Particular del Secretario de Gobierno, Lic. Jorge Alberto Chávez Méndez, en el que envía oficio 011/BVA/2021 de fecha IO de noviembre del presente año, firmado por el C. Jorge Bigurra Barrón, representante legal y Presidente del Patronato del H, Cuerpo de Bomberos de Vega de Alatorre, Ver„ denominado "Bomberos de Vega de Alatorre, Ver., A.C.", quien solicita apoyo e intervención a efecto de que se incluya en el Presupuesto Anual de Egresos 2022, una partida presupuestal que garantice la operatividad del aludido cuerpo de bomberos".

"Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracción III. y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, solicito respetuosamente en virtud de sus atribuciones y competencia, que en términos del artículo 12 de la Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, brinde la atención correspondiente a lo requerido en el oficio de mérito. Para tales efectos, anexo a Usted copia simple del documento".

En dicho documento, en su parte inferior central, se aprecia el nombre y rúbrica de Israel Hernández Roldán, subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos de la Secretaría de gobierno, dirigida a Román Bastida Huesca, alcalde municipal de Vega de Alatorre.

Se espera, que la autoridad municipal no caiga en desacato, y que el presupuesto sea cabildeado.