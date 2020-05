Boleros sin sustento en Orizaba; piden trabajar con sana distancia

Un llamado a la autoridad municipal, hicieron boleros del parque Apolinar Castillo para que se les permita trabajar guardando la sana distancia o al menos se les permita ofrecer sus servicios, pues cuando andan con su cajón en el centro los corren de ahí.

Roberto Cruz Rosas, quien tenía un espacio en ese parque, mencionó que se siente agobiado por su situación, pues no tiene otra actividad para sostenerse.

"Yo pago rento y siento que esto me está afectando mucho, porque andar en la calle no es igual, no me alcanza para sostener a mi familia. Si yo guardaba 50 pesos diarios, ahora guardo 20 o 30, entonces no me da para pagar los mil 200 pesos mensuales de renta y los gastos que se generan en mi casa", comentó.

Señaló que tiene una niña de siete años y que ahora tiene clases a distancia, pero no ocupan los libros que dio el gobierno, sino que en su momento tuvo que adquirir uno que le costó casi 250 pesos y tampoco lo usan, pero les mandan tarea por el teléfono y tienen que imprimir hojas, entonces no tiene dinero a veces para estar imprimiendo las tareas y "no me da".

Agregó que el ayuntamiento les dio despensas, pero no fueron grandes, pues venía un aceite, unas galletas y cuatro cuartitos de otras cosas.

Comentó que le preocupa que en estos días hay lluvias, entonces la gente no sale y no encuentra trabajo.

Consideró que les podrían permitir laborar y abrir sus espacios para boleo manteniendo sana distancia y de este modo poder ganarse un ingreso para cubrir sus necesidades, pues actualmente la están pasando muy mal.