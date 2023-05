Bloquean jubilados del ingenio El Carmen salida de camiones en demanda de que les paguen pendientes

Debido a un nuevo atraso en los pagos de sus bonos y apoyos de jubilación, trabajadores jubilados del ingenio El Carmen bloquearon la entrada a esa empresa en demanda de que les cubran ese pendiente.

Los inconformes explicaron que hay adeudos históricos de la empresa con este sector, pero en este año habían estado pagando para no generar más atrasos; sin embargo, estaba el compromiso de que el miércoles les darían el pago de un bono y otro el viernes, pero ayer no recibieron nada.

Detallaron que son alrededor de 200 trabajadores jubilados los que están a la espera de ese apoyo, del cual tienen en este año tres meses pendientes.

Aclararon que las cantidades que reciben son diferentes porque varía entre el personal del régimen actual y los del anterior, ya que unos reciben el 100 por ciento, que corresponde a mil 400 pesos, y otros sólo el 45 por ciento.

"La empresa, como siempre, argumenta que no hay dinero, pero tampoco vemos que hagan algo por cubrirnos los pagos, entonces no dejaremos que salga ningún camión hasta que nos den ese pago", explicó uno de los afectados.

Sin esperanza

Señalaron que no quisieron dejar pasar el tiempo sin manifestarse pues si no les pagaron el miércoles el apoyo al que se habían comprometido, no creen que este viernes les den los dos pagos.

"De la jubilación apenas nos pagaron una pero de septiembre, de octubre para acá nos deben", comentó otro de los afectados.

Detalló que de la jubilación son aproximadamente 500 mil pesos los que están pendientes, pero no se sabe cuándo.