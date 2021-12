Bienestar de Veracruz empieza con defensa efectiva de medio ambiente: Gómez Cazarín

El bienestar de las y los veracruzanos empieza cuando la autoridad estatal hace una efectiva defensa de su medio ambiente y propicia un uso racional de sus recursos naturales; los depredadores ambientales y las empresas que con "moches" torcían las leyes para seguir contaminando ya no tienen cabida en Veracruz, afirmó el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín , presidente de la Junta de Coordinación Política ( JUCOPO ).

"Un medio ambiente sano es un derecho de las y los veracruzanos; no se negocia, ya no se tuercen las leyes ni se toleran a autoridades que miran hacia otro lado que no sea el interés de la sociedad y a este derecho humano; sólo así se garantizará un mejor futuro para las próximas generaciones", indicó.

Juan Javier Gómez Cazarín felicitó al Gobierno del Estado y a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) por actuar en contra de los responsables de la construcción de la Torre Centro, en el puerto de Veracruz, que a simple viste torcieron la ley para obtener los permisos y violentar el derecho a un medio ambiente seguro a la población. La Ley se aplica sin distingos políticos o económicos, reiteró.

De igual forma resaltó las acciones emprendidas a favor de la conservación y preservación de la flora y fauna, en especial de las zonas de anidamiento de las tortugas, como sucede en la región de Catemaco, en la que ha sido partícipe de la liberación de las diferentes especies de quelonios.

Consideró que un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en Veracruz contribuirá a elevar la calidad de vida de las y los veracruzanos; fenómenos como la tala y sobreexplotación de zonas boscosas no se combate con el uso desmedido de la fuerza pública, sino llevando opciones a las comunidades, apoyos técnicos y proyectos productivos como "Sembrando Vida" del Gobierno Federal, y acciones de reforestación sustentable, como ya ocurre en algunos puntos donde se propicia la comercialización de pinos de navidad bajo un esquema muy equilibrado de reposición de especies.

Este martes compareció Juan Carlos Contreras Bautista, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Gobierno del Estado, ante la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, presidida por el diputado Paul Martínez Marie, en la que respondió cuestionamientos sobre el manejo de desechos urbanos y de tratamiento especial y actuaciones en contra de agentes contaminantes, remediación del medio ambiente, entre otros temas, a los cuales dio puntual respuesta.