Bermúdez debería estar en prisión pero pactó su libertad con Yunes Linares: CGJ

En dicho material se escuchan las voces del exfiscal Anticorrupción de Veracruz, Marcos Even Torres, y el abogado Rodolfo Reus, a fin de que el exfuncionario llevara su caso en libertad, a cambio de haber regresado activos que se hicieron públicos.

Aquí, el mandatario destacó el tema de la casa incautada presuntamente a Javier Duarte en Estados Unidos, pero que resultó ser de la esposa de Bermúdez; nada más le prestaron la llave. "Haz tu show y no pasa nada".

Afirmó que no hay acción legal en ese país que dé indicios de tener recuperadas o en litigio propiedades de los duartistas, ni siquiera un alegato, al señalar que si Yunes no lo hizo aquí, mucho menos allá, y que el tema de Arturo Bermúdez no es un caso cerrado, pero lo lleva de esa manera por la negociación que hicieron.