¿Beneficio o estrategia política? Orizaba debate legalidad de transporte gratuito

Aunque el ayuntamiento de Orizaba pretenda dar el servicio de transporte de manera gratuita no lo puede hacer pues no está facultado para ello, pero además el alcalde Juan Manuel Diez Francos se victimiza y se escuda en la gente más vulnerable cuando su administración nunca ha visto por ella, señaló Jairo Guarneros Sosa, asesor de taxistas.

Al parecer una rueda de prensa para responder a los señalamientos que hiciera el presidente municipal orizabeño, indicó que el edil sólo ha demostrado que las leyes "se las pasa por el arco del triunfo".

Mencionó que el alcalde señala que el servicio Gallos y Búhos es para beneficiar a los pobres, pero los pobres son los que fueron desalojados del mercado Emiliano Zapata y los vendedores a los que les ha quitado su mercancía, entre otros que han sido agraviados en sus administraciones, por lo que ahora no debe utilizarlos como pretexto.

Agregó que tanto a través de su medio de comunicación, como de los que hace uso como ayuntamiento, el alcalde ha expresado medias verdades y mentiras completas.

Puntualizó que los 100 mil pesos que le cobraron al ayuntamiento no fueron porque el chofer no tuviera licencia o el autobús no tuviera seguro, sino por prestar el servicio de transporte público sin contar con la concesión para ello, además de que no le quisieron dar las unidades porque hay un proceso con la Fiscalía porque hay probablemente un delito del que tiene que responder.

Respecto al comentario que hizo Diez Francos en torno que si no le parecía a Jairo Guarneros no tenía por qué vivir en Orizaba, el dirigente taxista mencionó que lamentablemente el presidente municipal se siente dueño de Orizaba y ha mostrado total autoritarismo, mientas que de su Cabildo hay sumisión.

"No es la primera vez que lo hace refiriéndose a mí. Ya con estas son tres veces que el señor manifiesta que yo no tengo por qué estar viviendo en Orizaba y me parece que aquí la idea es que él es el dueño absoluto de Orizaba y no es así", apuntó.

Guarneros Sosa mencionó que en una anterior ocasión en que lo señaló como persona no grata, él fue víctima de un atentado armado en esta misma ciudad, por lo que si vuelve a ser objeto de una agresión armada, entonces podría haber una responsabilidad de parte de Diez Francos.