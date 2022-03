´No se pueden cancelar, pero sí, aunque se hayan entregado en sexenios anteriores, se tiene que revisar para que no se afecte el medio ambiente, en el caso que se haya entregado y ver que estén cumpliendo con la normatividad´.

Recientemente la compañía minera canadiense Candelaria Mining Gold informó que tiene previsto iniciar la lixiviación en pilas a cielo abierto para obtener minerales como oro y cobre en los límites de Actopan y Alto Lucero.

El proceso de lixiviación del oro en las compañías mineras contempla el uso de cianuro, un elemento que es altamente peligroso para el ser humano, la fauna y flora. La compañía no ha precisado si usará este químico o algún otro que igualmente genere una afectación.

Tras el anuncio de la empresa Candelaria Mining Gold, Andrés Manuel López afirmó que no se ha dado ningún permiso para explotación de minas desde que inició su gobierno y seguirá siendo una de las políticas prioritarias.

´No hemos dado un solo permiso para minas desde que estamos en el gobierno. Hay cuestiones así muy categóricas. Primero, no se permite el maíz transgénico; segundo, no se permite, no se ha dado autorización para la explotación con fraking. Tercero, no se ha dado ningún permiso para explotación de minas desde que estamos en el gobierno. Hemos cumplido. Si hay este caso es porque a lo mejor se dio permiso en el anterior gobierno, que daban permisos a diestra y siniestra´.

Sobre el anuncio de la minera de Canadá en Veracruz para reiniciar los trabajos, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que en caso de contar con permisos vigentes, serán revisados para evitar afectaciones.

El presidente aseveró que el gobierno de Felipe Calderón dio concesiones sobre 21 millones de hectáreas para esta actividad económica.

´Ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio´, expuso el presidente, pues según sus cifras, el 60% del territorio mexicano fue destinado a la minería en lo que él denomina el periodo neoliberal.

En el pasado neoliberal se otorgaron concesiones para prácticas de minería sobre 120 millones de hectáreas en México, y destacó que México cuenta con 200 millones de hectáreas de territorio, deploró el mandatario.

Las mineras de Canadá asentadas en Actopan y Alto Lucero ponen en jaque no sólo a esa región de Veracruz y a su potencial hídrico, sino al equilibrio ambiental del país, al ser la entidad uno de los ´pulmones´ de México, consideró J. Jesús Lemus, escritor y especialista en temas de corrupción, narcotráfico y medio ambiente.

´No hay excepción. Los proyectos mineros a cielo abierto van siempre de la mano con la escasez de agua y con la generación de enfermedades a través de aguas contaminadas y, por supuesto, el consumo de los recursos al extremo´, expuso Lemus a Imagen del Golfo.

El saqueo y devastación de la laguna de El Farallón podría ser una de las consecuencias de la actividad minera en Veracruz, aseveró.