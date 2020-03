Ayuntamiento de Orizaba pospone eventos masivos ante coronavirus

A fin de evitar un posible contagio de COVID-19, el ayuntamiento de Orizaba determinó la suspensión de los actos cívicos y eventos masivos para este mes de marzo y abril.





"Es un tema mundial, tenemos que convocar al Consejo Municipal de Salud. Ahorita de momento ya comenzamos con la cancelación de algunos eventos, la próxima semana teníamos la MiniOlimpiada, era un evento dirigido a preescolares, primarias y secundarias de la ciudad, y ya lo suspendimos", comentó el alcalde Igor Rojí López.





Mencionó que al momento no tiene confirmado que haya ningún caso sospechoso en la ciudad pero sí se deben tomar medidas drásticas como la suspensión de todas las actividades municipales para este mes y el próximo.





Comentó que desde hace aproximadamente mes y medio se comenzó a difundir en las redes sociales algunas medidas preventivas que se deben tomar, como es el caso de lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, no saludar de mano ni beso ni acudir a eventos de concentración masiva y estornudar de etiqueta.





Indicó que el mes de mayo podría ser el de la etapa más crítica de esta pandemia y se irá anunciando la cancelación de eventos previo análisis de la situación con el Consejo Municipal de Salud, en donde se tendrán que ver también la capacidad que hay para contener esto.





Consideró que al no ser Orizaba un destino turístico con aeropuerto, sino que la gente llega a bordo de su propio auto, esto podría incidir en que no afecte tanto la llegada de visitantes, aunque de no darse una adecuada contención del virus podría afectar económicamente a la ciudad al cancelarse eventos que generan una derrama, como el Bierfest o el Festival del Folclor.





Agregó que se colocarán carteles en terminales de autobuses y mercados para recordar a la población las medidas preventivas, pero además, en los sitios públicos municipales, se colocarán dispensadores de gel.





Respecto a los eventos masivos privados, indicó que ahí será el gobierno del estado o el federal los que determinen la pertinencia de suspender éstos.





Indicó que por el momento, el teleférico seguirá funcionando, aunque más adelante se evaluará esto.





"La verdad es que yo sí lo veo muy peligroso y vamos a tener que tomar medidas muy dolorosas para Orizaba, para el país, y nos va a costar mucho", acotó.