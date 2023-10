Ayudo más gobernando Veracruz: Cuitláhuac descarta buscar coordinar proyecto de Sheinbaum

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que, a su parecer, "ayuda más gobernando" en Veracruz de ahí que descarta integrarse como coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República.

El mandatario dijo que, aunque "falta mucho", prefiere no tener la disyuntiva de mantenerse en el cargo por apoyar al Movimiento de la Cuarta Transformación.

Cabe señalar que la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación aseveró que podría sumar al veracruzano a su equipo si él está de acuerdo:

"No lo he platicado con Cuitláhuac, pero Cuitláhuac es un gran activo de nuestro movimiento. Él es un hombre de muchas convicciones, es un hombre honesto que hay que ver lo que ha hecho en Veracruz porque de lo que era Veracruz en el 2018 a lo que es ahora es un cambio sustantivo, entonces por supuesto que Cuitláhuac sí quiere venir conmigo pues adelante y sobre todo hacia adelante", declaró Sheinbaum a este medio en agosto pasado.

HUBO FRAUDE EN 2016

Tras rechazar que sea su interés ser coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, el mandatario mencionó que sí podría integrar a su gabinete, aunque "falta mucho".

"Yo le agradezco a la doctora Claudia la confianza de lo que expresó a lo del gabinete, pero coordinador de campaña no creo porque ella veo que está nombrando a quiénes le van a ayudar en la coordinación de la Cuarta Transformación, entonces espero y no me pongan esa posición de decidir".

Consideró que ayuda más gobernando y todavía falta mucho para que se defina al presidente o presidenta de la República y actualmente están realizando proyectos importantes:

"No es así nada más, estamos construyendo el Hospital de Nautla, vamos ya a iniciar el Hospital de Naranjos, estamos haciendo el puente de Playa Vicente para Villa Azueta", declaró.

Sostuvo que también debe de atender 115 centros de salud que se deben intervenir durante este año con mil 400 millones de pesos de inversión, pidiendo que le pregunten "en marzo", pues no es momento aún de hablar del Gabinete.

Finalmente dijo que tiene pruebas del fraude cometido en 2016 con la manipulación de urnas en la elección a la gubernatura, lo que tiene documentado desde su etapa como diputado federal.