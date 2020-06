Avistan tornado 'incompleto' en zona despoblada de Tatahuicapan

Un tornado 'incompleto' se avistó la tarde del martes en Tatahuicapan sin que se registraran daños, señaló vía telefónica Luis Castro Mendizábal, coordinador regional de Protección Civil (PC).

Castro Mendizábal indicó que estos fenómenos naturales son comunes en esta época del año y en el caso de Tatahuicapan, éste ocurrió en zona despoblada.

"No se formó, más bien se quiso formar el cono, pero tardó dos o tres minutos y desapareció... Fue en Tatahuicapan, en un área despejada, no fue en zona poblada, no hay ningún reporte de daños", mencionó vía telefónica el coordinador regional de PC.

Luis Castro descartó que este fenómeno ocurriera directamente por la tormenta tropical Cristóbal, sino por el choque de corrientes de aire frío con la temperatura ambiente.

"No son fenómenos que vengan con las tormentas, más bien son fenómenos naturales que se pueden presentar en esta temporada", explicó.

ESCALAS DE RÍO EN NORMALIDAD

Por otra parte, tras cuestionarle sobre los niveles de los ríos ubicados en la zona sur de Veracruz, Luis Castro añadió que éstos están sin variación pese a las lluvias generadas por la tormenta tropical ´Cristóbal´, sin embargo, se encuentran en constante vigilancia.

"Están dentro de lo normal, hay escurrimientos, se han incrementado, pero están dentro de lo normal, el Uxpanapa se estaba elevando, pero ya descendió, es nada más un escurrimiento, pero hasta ahorita no está habiendo problemas importantes", acotó.

Será hasta este viernes cuando disminuyan las lluvias en la entidad, una vez que cambie la dirección de la tormenta tropical en mención.