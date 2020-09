Avanza reapertura de negocios en Tuxpan

Luego que Tuxpan pasara a color naranja en el semáforo epidemiológico, la apertura comercial se viene dando de manera gradual en donde incluso las actividades no esenciales poco a poco también se han ido retomando.

Los establecimientos del primer cuadro de la ciudad y los ubicados en zonas comerciales han abierto nuevamente, pero bajo estrictos protocolos sanitarios.

Tiendas departamentales, de ropa, zapatos y demás artículos no esenciales; incluso el cine ha abierto sus puertas a los consumidores.

De acuerdo con Francisco Villanueva Méndez, presidente de Canaco-Servitur, no se debe de bajar la guardia, pues la pandemia aún no está controlada y a pesar de la reactivación que se está dando no se deben de dejar a un lado los protocolos sanitarios.

"Es importante que la ciudadanía atienda las recomendaciones como lo ha venido haciendo desde hace varios meses, no se deben de confiar los tuxpeños y con ello se apoya en el tema de la economía", aseguró.

Con la reactivación se pretende recuperar la actividad económica que desde finales de marzo ha sido mermada ante la situación sanitaria actual.