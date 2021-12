Avanza Plan de Vacunación; SS emite recomendaciones para fiestas decembrinas

En relación con las cifras acumuladas, la dependencia contabiliza 136 mil 614 resultados negativos y 12 mil 957 sospechosos.

Plan Nacional de Vacunación

El calendario para segunda dosis a personas de 18 años y más, así como mujeres embarazadas en la novena semana gestación, es el siguiente:

07 y 08 de diciembre

? Alvarado.

? Nogales.

? Tihuatlán.

Del 08 al 10 de diciembre

? Coatepec.

- Sector de 15 a 17 años

07 de diciembre

? Chontla.

? Citlaltépetl.

? Huatusco.

? Hueyapan de Ocampo.

? Ixcatepec.

? San Rafael.

? Tecolutla.

? Xico.

07 y 08 de diciembre

· Actopan.

? Alvarado.

? Cosoleacaque.

? Nogales.

? Tantoyuca.

? Tierra Blanca.

? Tihuatlán.

08 de diciembre

· Angel R. Cabada.

· Tenochtitlán.

· Tamiahua.

· Tancoco.

· Zentla.

Del 08 al 10 de diciembre

· Acayucan.

· Coatepec.

Para evitar accidentes viales en esta época, la subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, mencionó diversas medidas que nos permitirán disfrutar unas fiestas seguras y protegiendo la salud de todos:

No consumir bebidas alcohólicas si vas a manejar; no distraerse al volante con el celular; no fumar, ingerir líquidos, comer o discutir con los acompañantes; previo al viaje revisa bien el vehículo; antes de salir de casa cierre las llaves de del gas y desconecta aparatos eléctricos.

En carretera respeta los límites de velocidad; utiliza correctamente el cinturón de seguridad; los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero con sus respectivos sistemas de retención o sillines para menores de 2 años.

Tocante a quemaduras: no manipular pirotecnia o encender fogatas y otros artefactos que generen temperaturas altas; evitar conexiones en un solo contacto; ubicar el árbol navideño lejos de calentadores o estufas; apagar las series de luces al salir del hogar y antes de dormir.

Conoce a detalle el Plan de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico vigente ingresando a http://coronavirus.veracruz.gob.mx. En caso de síntomas llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.