Avalan diputados Plan Veracruzano de Desarrollo; PAN lanza crítica

Con 36 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2025-2030, propuesto por la Gobernadora Rocío Nahle García.

El documento establece una estrategia estatal con seis ejes rectores y dos transversales que guiarán la gestión pública bajo criterios de sustentabilidad, gobernabilidad y seguridad.

Según la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el PVD "pretende mejorar los niveles de bienestar social y económico bajo criterios de sustentabilidad y en un ambiente de seguridad y gobernabilidad para que así las familias veracruzanas logren tener una mejor calidad de vida, terminando con el rezago social del Estado".

También te puede interesar... En junio irá Congreso por reforma que revisará permanencia de Verónica Hernández Giadáns

El plan fue elaborado tras una consulta popular en seis foros regionales realizados en Tuxpan, Papantla, Xalapa, Orizaba, Boca del Río y Coatzacoalcos. Se integraron "13 mil 024 propuestas ciudadanas hechas a la gobernadora durante giras de agradecimiento", así como los "81 compromisos de campaña realizados por el actual titular del Ejecutivo del estado".

EJES DE EJECUCIÓN Y DIAGNÓSTICO

El documento contempla la instalación del Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar y seis subcomités temáticos. También incluye un sistema de evaluación con indicadores de desempeño y diagnósticos estructurales en seis rubros: Bienestar Social, Economía y Sustentabilidad, Comunicaciones y Obra Pública, Gobierno y Seguridad, Administración Eficiente y Digital, y Participación e Inclusión Ciudadana.

El eje "Veracruz con bienestar y humanismo" plantea acciones contra la pobreza, marginación, y enfermedades. Incluye mejoras a la infraestructura médica, cobertura de personal de salud, abasto de medicamentos y atención a salud materna, enfermedades crónicas y contaminación.

También te puede interesar... Revisará Stephany Rosas estructura integral de la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz

En educación, se busca "reducir las desigualdades y fortalecer el desarrollo social y económico" mediante ampliación de cobertura, profesionalización docente, modelos educativos flexibles y acceso tecnológico. También se prioriza la asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad.

El segundo eje, "Economía y sustentabilidad", promueve inversiones para generar empleos seguros. Se proyecta fortalecer infraestructura portuaria, manufactura, industria petroquímica, desarrollo agrícola, apoyo a emprendedores y atracción de turismo sustentable. El plan incluye acciones de restauración ecológica, pagos por servicios ambientales y justicia laboral.

En infraestructura y movilidad, se prevé ampliar la conectividad y telecomunicaciones: "se pretende facilitar el acceso a internet y telefonía celular por medio del incremento de la infraestructura pública de telecomunicaciones".

En gobernanza y seguridad, se plantean medidas para prevenir el delito, capacitación policial, y coordinación entre niveles de gobierno. La estrategia apunta a "reducir los índices delictivos en el estado a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno".

También te puede interesar... Congreso buscará que FGE y ORFIS esclarezcan desvíos denunciados

Los ejes transversales contemplan digitalización del gobierno, innovación tecnológica y protección de derechos humanos, con atención especial a personas en situación de vulnerabilidad.

El documento incluye programas sociales y proyectos de infraestructura pública detallados en los apartados "Programas derivados del plan" y "Proyectos para la transformación".

Según la JUCOPO, estas son "acciones concretas... para la consecución de las metas establecidas que van desde la creación y aplicación de diversos programas sociales... hasta la realización de múltiples obras de infraestructura pública".

El Congreso recordó que "en términos del artículo 42 de la Ley de Planeación del Estado, la persona titular del Ejecutivo estatal remitirá a este Congreso los resultados de las evaluaciones y las actualizaciones realizadas al Plan Veracruzano de Desarrollo".

El PVD se alinea "estratégicamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030" y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, "no solo al interior de su territorio, sino al desarrollo y bienestar de todo el país".

CRITICA PAN FALTA DE DISCUSIÓN

El grupo legislativo del PAN votó en abstención. La diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez advirtió que el procedimiento violó el principio de deliberación democrática. "El acuerdo que se encuentra a consideración, en nuestra opinión, transgrede el principio de deliberación democrática", señaló.

Cuestionó que no se distribuyera con anticipación el dictamen: "Se advierten violaciones en el procedimiento, específicamente en la falta de distribución por un espacio mínimo que propiciase la reflexión previa a la sesión en que se iba a discutir".

"La calidad democrática de la decisión final de la Legislatura no solo depende de la expresión y defensa de la opinión del legislador en un contexto de deliberación pública, sino que esa participación se basa en un conocimiento informado y razonable", expresó.

También denunció que no hubo mesas de trabajo ni acceso público al plan. "No se difundió su contenido, ni hubo mesas de discusión con los diversos grupos legislativos", dijo. Agregó que el grupo parlamentario del PAN "no tuvo oportunidad de acceder a este documento para su estudio y análisis".

Delfín cuestionó si se consultó a pueblos indígenas y si se incorporaron sus propuestas. Lamentó que el documento se haya votado a pocos días del vencimiento del plazo legal: "Es triste y lamentable que el Congreso de Veracruz desconozca este documento tan importante para nuestra entidad, pero es más lamentable que se haya negado conocerlo previamente al pueblo veracruzano".