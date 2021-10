Autoridades solapan extorsión a choferes de transporte en Veracruz, acusan

El problema de las extorsiones que se dan a choferes del transporte público por parte de todo tipo de autoridades policiacas y servicios de grúa es algo que se ha señalado de manera constante a las autoridades del gobierno del estado pero no se ha hecho caso, por lo que no se descarta que pueda haber movilizaciones, indicó Jairo Guarneros Sosa , asesor de taxistas independientes de la zona centro.

"Nos hemos cansado de señalar e incluso de demandarle a la Secretaría de Seguridad Pública que ponga más atención, pero no responden o lo hacen mandando a estatales y resulta peor el asunto", indicó.

Noticia Relacionada Anuncian municipios que a partir de lunes vacunarán a veracruzanos de 18 y más

Comentó que hace unos días un taxista le habló porque lo detuvieron elementos de la Policía Estatal en Huiloapan, en donde se disolvió a la policía municipal y se puso a oficiales de la SSP para dar seguridad a la población de ese municipio, pero esos elementos sólo han causado agravios a medio mundo.

"Ese taxista que me habló me comenta que lo interceptaron en el municipio de Huiloapan y a la hora de hacerlo bajar de su unidad, misteriosamente junto a él apareció un poco de papel higiénico y en él había algo de mariguana que fue el pretexto para llevárselo no a la Fiscalía, sino a la inspección de lo que era la policía en Huiloapan, lo cual es totalmente indebido", expuso.

Guarneros Sosa comentó que si para ese personal se había cometido un delito lo procedente era poner a la persona a disposición de la Fiscalía, pero lo que hicieron fue llevarlo a Huiloapan y para salir le pedían 4 o 5 mil pesos por una supuesta falta administrativa, pero para que les den su vehículo deben dar una cantidad igual, pero además su vehículo se lleva la unidad a Grúas Grumex en El Encinar y allá les cobran 10 o 15 mil pesos por entregarles el carro, además de que se los dan desvalijado.

Ante ello, el asesor de taxistas apuntó que parte de la inseguridad que se está viviendo es atribuible a la Policía Estatal.

Apuntó que los llamados a la autoridad son inútiles, pues el secretario hace caso omiso de esto y encubre a sus elementos, por lo que no descartó que se puedan movilizar en caso de que continúen las extorsiones pero además para que cumplan con su función, que es la seguridad y que hasta ahora no se cumple.