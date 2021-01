Automóviles no serán embargados con modificación en pago de verificación

"Es falso, no inventen, no vamos a embargar, nunca se ha hecho eso, por un pago, nosotros no lo vamos a hacer", así dio respuesta el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al ser cuestionado sobre el presunto retiro de unidades al no contar con la verificación vehicular y señaló que únicamente se trata de establecer las bases para apostarle a la salud y cuidado del medio ambiente.

En este sentido el mandatario estatal resaltó que esta modernización traerá consigo transparencia y mejoramiento en el servicio de verificación vehicular "lo que estamos haciendo es cambiar la forma de pago porque debemos tener la supervisión, el medio ambiente lo tenemos que cuidar y no después quejarnos".

Detalló que todas estas acciones se realizan con la finalidad de contribuir a largo plazo, en mejorar el medio ambiente a través de una actuación inmediata y pidió a la población sumarse a cumplir con este requisito.