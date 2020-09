Aunque cárteles disputan Veracruz, no hay focos rojos en entidad: SSP

El Secretario de Seguridad Pública del Estado Hugo Gutiérrez Maldonado, exhortó a los Fiscales y Jueces a integrar bien las carpetas de Investigación y no dejen en libertad a los delincuentes, luego de haber sido detenidos por la Policía Estatal, ya que en muchas de las ocasiones terminan abatidos como el caso del "pollo" y el "pelón".

"Esas son desgraciadamente noticias que no quisiera uno dar, pero desgraciadamente se está viendo, entonces si un llamado a los Jueces, a los Ministerios Públicos para que nos puedan ayudar a integrar bien las carpetas y los Jueces tener el criterio, muchas veces esta gente necesita estar en el penal y no estar afuera porque aparte no sabemos el daño que puede hacer también a gente inocente", dijo.

Afirmó que gracias a las detenciones que han logrado, han debilitado los carteles en el estado de Veracruz, aunque admitió que al momento se continúan peleando mismas bandas rivales.,"Todos sabemos que se está peleando el grupo de células del Jalisco con los mismos de Jalisco y los gente de los Zetas con los mismos Zetas".

Así mismo aseguró que no hay focos rojos en la entidad veracruzana: focos rojos no tenemos, nosotros le llamamos cuando el índice delictivo está arriba de la media nacional y ahorita afortunadamente tenemos casi todos los delitos abajo de la media nacional, focos rojos en Veracruz lo que es el día de hoy no tenemos".

Afirmó que la Secretaría ha tenido buenos resultados y ha logrado la detención de varios líderes delincuenciales, aunque admitió que durante estás detenciones ,desgraciadamente ha perdido la vida varios de ellos.

"A nosotros nos gusta más detenerlos a que terminen así, por eso siempre llamado a los Jueces y a los Ministerios Públicos para que puedan apoyar a la hora de las carpetas de investigación o ya cuando se vuelven expedientes en un juzgado para tener ese criterio que necesita el servidor público y poder a veces tener a la gente adentro, porque esta gente en algún momento nosotros lo detuvimos desgraciadamente salieron y ahorita se encuentra abatidos".

Durante una visita de inspección a la Delegación del Mando Único de Córdoba, el funcionario señaló el homicidio doloso calificado va a la baja en un 20 por ciento.

"Tenemos noticias muy buenas como es el homicidio doloroso lo tenemos un 20 por ciento a la baja, el robo vehículo un 31.3 por ciento a la baja, el secuestro un 57.3 por ciento a la baja, el robo total un 25.9 a la baja y la extorsión la tenemos en un 13.4 a la baja, todos estos números los confirmó el licenciado Durazzo del Secretariado, y eso nos de esperanza para echarle ganas para recuperar la paz en Veracruz".

En cuanto a la ola de violencia que se registró en el municipio de Tezonapa límites de Veracruz con Oaxaca y Puebla, Gutiérrez Maldonado aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública está trabajando de manera coordinada y haciendo recorridos de vigilancia.

"Tenemos recorridos en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de Oaxaca y de Puebla, para poder llegar con los responsables de cualquier delito, cada 15 días tenemos juntas los secretarios hablamos por teléfono cómo vamos en la cuestión de la coordinación y aparte tenemos un chat diario en el que tenemos la coordinación con la gente operativa que está trabajando en la zona".





En cuanto a las autodefensas que aparecieron en la zona Calcahualco, el titular de la SSP aseguró que eso esos grupos sólo buscan hacerse propaganda.

"Yo te voy a decir una cosa, autodefensa en realidad es alguien que se quiere hacer propaganda ellos mismos con el fin como nosotros no nos interesa la política no te podría decir qué fin tiene, lo que sí te puedo decir es que si nosotros lo llegamos a interceptar con armas prohibidas por la ley nos vamos a detener hay mucha gente que tiene sus armas y que cuida sus mismos terrenos en la misma Constitución te dice que tú puedes tener armas abajo de las que no son exclusivas del ejército para proteger a tu familia, tus bienes, la misma Constitución te lo dice, si ellos están en sus terrenos cuidando sus terrenos sus parcelas no hay problema, pero si salen a la calle con esas armas se les va a detener".