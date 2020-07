Aún no se 'destapan' diputados aspiraciones para reelegirse

El Diputado Local en Orizaba, Nahum Augusto Álvarez Pellico, puntualizó que aunque existe la posibilidad de reelección de diputados locales, federales y senadores para el siguiente periodo además de los presidentes municipales de las siguientes administraciones que son de tres años, hasta la fecha no ha habido pronunciamiento de alguno de sus homólogos incluyéndose él, para una posible reelección.

Así mismo dijo que es respetuosa de la intención que pudieran tener algunos de sus homólogos porque esto ya fue considerado desde la pasada Legislatura del Congreso de Veracruz.

"Está la posibilidad y cada quien es libre de decidir si se reelige o no, en lo personal no he contemplado esa posibilidad, no hay la intención de reelección de mi parte, no comparto la reelección que si bien la ley ya lo permite, yo no la comparto pero respeto también la decisión para quién si lo hace", dijo.

Cuestionado sí es viable que alcaldes de la región se se realizan con el pretexto de dar continuidad a los proyectos que en su momento iniciaron, el diputado morenista por el Distrito 20 con cabecera en Orizaba, dijo que se debe dar la oportunidad a otras generaciones que también pueden hacer esta labor de seguimiento.

En otros temas, el legislador dijo que como Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal estará impulsando la aprobación de las tablas de valores catastrales antes de que finalice el segundo período de sesiones, en donde se considera poder beneficiar al municipio de Alpatláhuac.

Recordó que durante este año 2020, han sido siete municipios los que se han acercado y han hecho la solicitud formal a Catastro del Estado.,"Esto se trabaja en Coordinación con Catastro del Estado y siete municipios son los que solicitaron y bueno vamos a estar por ahí avalando y después de un trabajo que se ha hecho muy de la mano con todos los ciudadanos de estos municipios (...) Es para ajustes de valores catastrales principalmente, necesitamos que los predios de los ciudadanos tengan un valor mayor y con esta revaloración anual les beneficia".

En otro orden de ideas, Álvarez Pellico destacó que se encuentra en la mejor disposición de apoyar y atender todas aquellas demandas de los trabajadores del sector salud que existan, esto luego de que presumiblemente existe un incumplimiento de pagos al persona que se está contratando para el área Covid-19 en el Hospital Regional de Río Blanco.

Reiteró que de manera personal no ha tenido contacto con alguna persona que haya resultado afectada de esta forma y si alguien se encuentra en esta situación, les pidió a que se acerque para que se pueda dialogar con las autoridades y resolver de la mejor manera la situación de estás personas que están haciendo frente a la Pandemia del Covid-19., "No me ha llegado ninguna queja o solicitud, de llegarme los ayudaré para personalmente dialogar con el Secretario de Salud y ver qué es lo que está sucediendo".