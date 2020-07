Aún cerrados, centros turísticos en zona serrana de Zongolica

Luego de que el domingo pasado un grupo de motociclistas pretendiera ingresar a Zongolica con fines turísticos y se les explicara que estos sitios están cerrados, el coordinador de Protección Civil estatal, Enrique Peña González, exhortó a la población a restringir su movilidad, además de recordarles que los paseos turísticos en la región serrana permanecen cerrados.

Comentó que el grupo de motociclistas llegó a la pluma donde platicaron con personal de PC municipal, quienes les explicaron que los sitios turísticos están cerrados en el municipio y les recomendaron regresar, ante lo cual se retiraron.

El coordinador regional de PC recordó que actualmente se sigue teniendo un índice alto de contagios, por lo que se insiste con la población en que tomen las medidas preventivas necesarias y restrinjan su movilidad.

Reconoció que lamentablemente hay gente que no acepta usar el cubrebocas, ponerse gel, guardar la sana distancia y eso influye en que se siga dando más casos.

"Sin embargo no se puede obligar a la gente a ponerse cubrebocas, no hay facultad en la ley para esto, y la gente no puede decir que ignora de qué se trata, porque se ha dado difusión sobre el asunto de la pandemia en la radio y otros medios de comunicación, a través de bocinas en las comunidades, entonces todo mundo sabe de qué se trata", indicó.

Peña González mencionó que cada vez se conoce de casos más cercanos, por ejemplo, vecinos que tuvieron o tienen COVID-19, amigos o familiares.

Comentó que por ejemplo en la comunidad de Quiñiatla, en San Andrés Tenejapan, recientemente falleció una persona que trabajaba vendiendo pollo en el mercado Melchor Ocampo y cuando enfermó y comenzó a complicarse no quiso internarse en el Hospital Regional de Río Blanco, sólo pidió apoyo para tener un tanque de oxígeno en su casa, aunque se habló con su familia y las autoridades municipales para que estuvieran al pendiente.

Indicó que hasta hace 15 días en Zongolica se veía a la gente sin cubreboca, ahora, a raíz de que ya hay 40 casos, ya se ve que lo usan "y aun así lo hacen obligados muchos de ellos", porque si no lo llevan no los dejan entrar a las tiendas o subir a los autobuses.

"Desafortunadamente hay personas a las que aún no les cae el veinte de que deben ponerse cubrebocas para no contagiarse", reconoció.