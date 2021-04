Aumento en tarifas eléctricas ponen en riesgo al empleo

El aumento a las tarifas eléctricas no solamente repercute en las empresas en el sentido de destinar mayores recursos por su consumo, sino el riesgo latente de afectar los empleos que se generan, informó el socio de Coparmex, Ely Chahin López.

"Hasta ahora no, no ha sido al caso y espero que no suceda, pero evidentemente puede suceder siempre que el costo incrementa, si el precio no lo hace en la misma proporción la empresa deja de ganar o pierde dinero y se tienen que tomar decisiones que, muchas veces cuando la eficiencia no se puede lograr por los procesos productivos, a veces recaen en el recurso humano y es muy triste pero así es la realidad".

Agregó que el aumento a las tarifas trae consigo un costo en diversos ámbitos, "van a representar el costo social, ambiental y el costo a la competitividad que está teniendo el país. No puede haber mejoras en las tarifas, mejoras en los servicios y eficiencia sino generamos competitividad".

Chahin López agregó que necesita haber ese espíritu de competencia, lo cual están acostumbrados a hacer buscando siempre la diferenciación para ser más eficientes, limpios y legales, incluso y con las tarifas bajas.

Admitió que las políticas públicas como actuales en materia económica desincentivan la inversión al frenar, entre otras cosas, las energías limpias, lo que está generando que se ahuyenta la inversión.

"Promueve la desinversión, los que llegan a invertir tienen pavor de querer salir corriendo, es triste y no solo eso el costo a futuro que es lo que no estamos viendo, ese es el problema, el costo medio ambiental y el costo de las tarifas el día de mañana, lo que prácticamente representa una regresión para México".

A la par, la seguridad sigue siendo una de las problemáticas que va de la mano con la falta de empleo, destacando que trae de la mano la desigualdad.

"A nivel social evidentemente la inseguridad afecta y también lo hace la desigualdad; yo a nivel personal creo que la forma de resolver estas inequidades sociales y desigualdades a través del empleo, empleo formal, digno, y lo que tiene que hacer el gobierno es generar las condiciones para que haya inversión, dejar las reglas claras y no cambiarlas a la mitad del partido".