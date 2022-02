Atenderá IMSS Veracruz Sur con normalidad urgencias durante día festivo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur informa a la derechohabiencia que el día 7 de febrero de 2022, brindará atención en los servicios de Urgencias y hospitalización de los nueve hospitales y todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Continuará funcionando de manera normal el servicio de Urgencias, hospitalización, módulos de rayos X y laboratorios en aquellas clínicas que cuentan con el servicio de atención Médica Continua las 24 horas, así como los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) y los MacroMARSS.

El jefe de Prestaciones Médicas, doctor Luis Arturo García Vázquez, resaltó la importancia de hacer uso adecuado de los servicios de urgencias, por lo que, se recomienda acudir a los hospitales en caso de complicaciones por enfermedades crónico degenerativas, molestias en embarazadas, hemorragias intensas, lesiones mayores, torceduras, esguinces, fracturas y/o afectaciones cardíacas.

Respecto a padecimientos menores como infecciones gastrointestinales, dolores repentinos del dorso y heridas leves se debe acudir a la UMF correspondiente, donde el tiempo de espera será menor. En caso de que el médico familiar determine que requiere Atención de Segundo Nivel, realizará la hoja de envío al hospital.

García Vázquez recomendó evitar salir de casa de no ser necesario, además de no realizar ni asistir a reuniones masivas y mantener todas las medidas sanitarias como el lavado frecuente de manos, la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas y el estornudo de etiqueta, ya que la emergencia sanitaria aún no termina.

Señaló que en caso de presentar tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor o ardor de garganta, dolor muscular, diarrea, pérdida del olfato o gusto es necesario acudir al MARSS de su UMF o bien, a alguno de los cuatro MacroMARSS, ubicados en Orizaba, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos.

Por último, el doctor recordó que para recibir la atención médica es importante que el derechohabiente lleve consigo su carnet de citas o algún documento actualizado con Número de Seguridad Social, así como una identificación oficial vigente.