Astrid , veracruzana que marchó sola, pero se solidarizó con todas

"Juntas, libres y sin miedos";así, en plural; decía su cartel, pero marchaba sola. Una única mujer recorriendo las calles de Oteapan (sur de Veracruz) donde nunca se había visto una manifestación similar.

Una única mujer pero apoyada por muchas que desde los coches le tocaban el claxon o le hacían señas de triunfo, por su mamá que "la cachó" a media manifestación cuando iba en la camioneta de su trabajo y luego le confesó que le dio una gran lección de vida y por todas las que desde las redes le han dicho que "no estamos solas" cuando se hicieron públicas las imágenes.

Nunca había marchado. Pero Astrid a sus 19 años, lo sabía, este año no se quedaría con ganas de salir a las calles a manifestarse.

El año pasado quiso hacerlo pero el trabajo se lo impidió. Este año quería ir a Minatitlán a la que estaba convocada en aquel lugar, pero el COVID se lo negaba.

"Toda la situación del COVID, yo convivo mucho con mi abuela, una persona mayor y obviamente no queremos que le pase nada, y dije bueno está bien e incluso solamente pensaba manifestarme en redes sociales pero estaba en mis clases y dije ´no, este año yo debo de salir´", contó.

"Mientras yo estaba haciendo mis carteles, estaba escuchando una plática de mujeres que impartió mi universidad y eso fue una de las cosas que más me motivaron y no te voy a negar, tenía miedo, tenía nervios", agregó.

En el camino se encontró que las personas se le quedaban viendo y algunas mujeres le gritaban en apoyo pero hombres se burlaron de ella.

Ella no convocó a nadie, pocas mujeres de allí conoce porque siempre ha estudiado en otras ciudades, pero ahora muchas se le han acercado para hacerle saber que la siguiente marcha saldrán junto a ella.

"Muchas niñas me han contactado, me han mandado mensaje, que yo no sabía que eras de este movimiento y a la siguiente vamos juntas, incluso estoy planeando una marcha que todavía me falta ponerme en contacto con todas las niñas y vamos a marchar pero ya con todas mis hermanas juntas", sentenció.

