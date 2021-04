Aspirante a alcaldía de Mariano Escobedo pide unidad en proceso electoral

La aspirante a la candidatura a la alcaldía en Mariano Escobedo por el Morena, Magali Islas Romero, hizo un llamado a quienes se han inscrito para que cuando se conozca quién es la abanderada o abanderado, se trabaje de manera conjunta por la unidad y no se vean como enemigos.

Señaló que los marianenses necesitan un cambio en donde se vea la preocupación por las necesidades que el municipio tiene por encima de las necesidades personales.

"Hago un llamado a trabajar en unidad y a demostrar que mujeres y hombres podemos hacer un equipo donde se acompañen ideas y estrategias para engrandecer nuestro municipio", indicó.

La aspirante comentó que si bien no ha sido política, no quiere decir que desconozca del tema, pues se siente capaz y lista para lo que se presente a futuro.

Recordó que en el Morena se abrieron las puertas a hombres y mujeres con aspiraciones y si bien hoy los tiempos electorales le impiden hacer compromisos y hablar de proyectos, pero como parte de ese partido está cierta de que no es tiempo de divisiones internas, pues eso sólo beneficiaría a otros institutos políticos.

Destacó que es hora de consolidar el cambio y la fuerza del Morena en su municipio, recordando los principios básicos: no robar el trabajo político de los compañeros, al contrario, se debe hacer un solo bloque para sostener la presencia del Movimiento en Mariano Escobedo.

No traicionar la confianza de quienes esperan tener una mejor calidad de vida, y no mentir haciendo creer a la gente que ya hay candidato y ofreciendo puestos en el ayuntamiento, ya que esto no se va a poder cumplir porque aún no son los tiempos.