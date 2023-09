Asociaciones y empresarios solicitan la Fiscalía de Maltrato Animal en Orizaba

Asociaciones civiles en defensa de los animales y empresarios se unifican para solicitar a las autoridades estatales y municipales de la conurbación, crear la Fiscalía de Maltrato Animal Itinerante ya que actualmente se tiene que ir a Xalapa para poder dar seguimiento a estos casos, lo que resulta ser más tardado y costoso, esto en la búsqueda de dar voz a los animales para que se puedan respetarse sus derechos.

En la conferencia de prensa estuvo presente el empresario Luis Cruz Montesinos, así como la presidenta de entorno animal Jane Freedman, y los médicos veterinarios: Magaly González Tzopil, Florencia Pliego Hernández, Cristina Meza de Naricitas Húmedas por una Dignidad Animal, Guadalupe Martinez, Velázquez Barrera, Fernando Jiménez, veterinarios de Nauda, admitieron que existen casos graves de zoofilia qué se han detectado y se requiere dar un castigo ejemplar a los responsables de estas atrocidades.

Dijeron que por desgracia una de las limitantes que tienen las agrupaciones es que no se cuenta con los reglamentos municipales de protección animal siendo solamente Orizaba el único que cumple con este requisito.

Destacaron que a la fecha por lo menos se cuenta con tres casos documentados de que una vez que han abusado de los animales también han tenido relaciones sexuales con sus esposas, generando con ello una zoonosis es decir, una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a un ser humano, lo que resulta una situación grave de salud.

"Hay una zoonosis que al llevar a cabo este tipo de actos deplorables desafortunadamente los que terminamos siendo Los afectados somos el propio ser humano. Yo he tenido dos o tres casos de conocimiento aquí en la zona se le dio seguimiento pero solo como ciudadano porque ya con una Fiscalía como tal buscar un castigo para estas personas no se ha dado lo digo porque se llevó a un caso de Ciudad Mendoza se llevó a la Policía y la Policía misma dijo no puedo entrar porque es propiedad privada y se pudieron rescatar tres perritos".

De la misma forma se busca trabajar con cada uno de estos ayuntamientos para lograr que se puedan llevar a cabo exteriorizaciones masivas y con ello prevenir la proliferación de los animales en la vía pública o que en su defecto sean víctimas de algún delito.

Los ambientalistas consideran injusto que sigan prevaleciendo los perros en las azoteas que muchos de ellos mueran de hambre de insolación por estar en pleno rayos del sol sin un poco de agua siquiera.

Cuestionados sobre el caso de los 40 perros en el que se presume se estaba dando casos de canibalismo hasta el momento el presunto responsable sigue prófugo mientras que el resto de los animales que fueron rescatados, éstos ya fueron dados en adopción.