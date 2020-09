Arturo Durón, el causante de señalamientos a cuenta pública de Orizaba

El regidor Francisco Valdivia indicó que al no firmar la cuenta pública de agosto, los ediles en Orizaba no están en contra de los resultados que aparecen en los estados financieros del municipio, pero exigen los resultados de la auditoría que se realizó al director de Servicios Municipales pues consideran puede haber anomalías.





“Es un tema separado, las cuentas han estado bien, a mí no me cabe la menor duda porque he hecho escrutinio de los estados financieros, pero el hecho de que me abstuve en el voto de aprobación de los estados financieros de agosto no es porque estuviera mal, sino porque no se ha cumplido con la solicitud que hicimos”, indicó el edil.





Recordó que lo que piden es la investigación a Arturo Durón, director de Servicios Municipales, por algunas situaciones que se prestan a sospecha, por ejemplo que se ha asignado varios contratos de servicios a la empresa donde aparece el hijo de Arturo Durón, además de que también en la construcción de casas en la calle Artilleros en la unidad San José es una obra que por el monto se tenía que haber licitado y no se hizo, entre otras presuntas anomalías que fueron denunciadas de manera anónima.





Comentó que de comprobarse que hubo tráfico de influencias sería una situación preocupante, por ellos los regidores han pedido la aclaración de todo esto y si hay algo irregular hay que conocerlo o si son señalamientos sin fundamento también se debe saber.





“Esperemos que el informe que se presente sea realmente sustentable y cumpla para solventar la dudas que tenemos, no solo los ediles, sino la opinión pública”, expuso.





Valdivia Ruiz señaló que como ediles esperan respeto y si les requiere el Congreso por la abstención en el estado de las finanzas municipales de agosto se explicará el por qué.