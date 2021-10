A pesar de que las actividades económicas se han reactivado, los artesanos y comerciantes viven una situación difícil, porque sus ventas son bajas y el dinero no les alcanza a las familias, indicó el presidente de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes Zepaniah Titlatozke, Alfonso Cruz Rosas .

Cruz Rosas señaló que precisamente porque no tienen una buena situación económica, muchos agremiados a la asociación no han actualizado sus licencias, no pueden realizar verificaciones.

Agregó que ante las bajas ventas que hay, la gente se las arregla para sobrevivir, van al día, pero eso no es sólo en la zona, sino a nivel nacional, porque la mayoría de la gente sale y no vende ni aquí ni en otros estados.

Comentó que hay compañeros que han buscado la forma de irse a Estados Unidos porque sólo ven que aquí la situación cada vez se complica más, y a los que no se van no les queda más que echarle ganas y seguir aguantando.

El presidente de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes Zepaniah Titlatozke indicó que la pandemia ha provocado que muchos compañeros, familiares y conocidos, hayan perdido la vida.

Recordó que incluso en Soledad Atzompa actualmente tienen un foco rojo por el COVID-19, lo cual es lamentable.

Cabe recordar que el alcalde electo, Demetrio Cruz, comentó que tan sólo en septiembre fallecieron 50 personas por esa causa, aunque mencionó que la gente se confía y no sigue las medidas preventivas, como el uso de cubrebocas.