Arrancan campañas electorales en Orizaba

De los seis candidatos a la diputación federal por el distrito 15 de Orizaba, tres de ellos iniciaron campaña este domingo.

El primero en arrancar fue Igor Rojí López, candidato de la alianza Va por México, quien en los primeros minutos de este día se dio cita junto con la militancia priista y representantes panistas y perredistas en las instalaciones del PRI municipal, de donde al frente de un contingente salió hacia el Palacio de Hierro.

Posteriormente, a las 7 de la mañana visitó el municipio de Coscomatepec para iniciar actividades proselitistas.

A las 10 de la mañana en Orizaba, desde la Plazoleta de los Dolores y al ritmo de Brasil y encabezada por una batucada, inició una caravana el candidato de las Redes Sociales Progresistas, Pascual Gutiérrez Hernández, hasta el parque Apolinar Castillo.

Este aspirante estuvo acompañado por la comisionada nacional del partido, Elizabeth Morales, y el dirigente estatal, Antonio Lagunes Toral, ahí destacó que ganó su candidatura a pulso en proceso democrático, por lo que no llegó por imposición.

"Orizaba merece y necesita muchas cosas que tenemos que lograr en beneficio de todos los orizabeños y más que nada en beneficio de todos los ciudadanos para lograr un cambio verdadero, no por el que se votó hace dos años", expuso.

Gutiérrez Hernández agregó que se propone mover conciencias, sin difamaciones, sino presentar ideas y propuestas que la gente sienta que son viables y no sólo para ganar la elección.

La nota discordante la puso un morenista, que a lo largo de todo el discurso se la pasó lanzando consignas en favor de López Obrador.

Minutos antes de las 12 del día, en ese mismo zoco, comenzaron a reunirse militantes del Morena para recibir a su candidata de la alianza Juntos Haremos Historia, Dulce María Corina Villegas, minutos después ésta arribó acompañada por el dirigente estatal de su partido, Esteban Ramírez Zepeta, y el del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, posteriormente se les sumaría Marcelo Ruiz, líder del PVEM.

Al dirigirse a los militantes reunidos en el parque Castillo, la diputada federal con licencia destacó que en el tiempo que se ha desempeñado en ese cargo ha buscado cumplir con los principios de su partido: no mentir, no robar y no traicionar y hoy agradece la oportunidad que se le da para continuar el proyecto de nación.

"Vamos a trabajar, fortalezcamos lo que viene para que esto siga, no podemos dar marcha atrás, porque estoy convencida que el México de hoy es mejor que el de hace tres años", conminó.

A pesar de que durante su acto de apertura de campaña se manifestaron familiares de siete personas detenidas el pasado 30 de marzo en Orizaba y que acusan irregularidades, la aspirante les pidió que la esperaran al término para platicar y así lo hizo, los escuchó y les comprometió que buscará concertarles una cita con el gobernador.

Este lunes iniciará actividades el candidato de Fuerza por México, Tomás de Jesús Toribio, quien iniciará con una visita a Fortín.