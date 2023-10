Arranca IMSS Veracruz Norte con ‘Maratón Rosa'

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte inauguró en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66, el “Maratón Rosa”, durante el cual se practicarán mastografías a mujeres de 40 a 69 años con el objetivo de detectar oportunamente dicho padecimiento.

En este contexto, el titular de la Representación, doctor Jorge Martínez Torres, recomendó que, “a partir de los 20 años, todas las mujeres lleven a cabo su autoexploración mensual y a partir de los 40 años realizar su estudio de mastografía anualmente”.

Para acudir al estudio de mastografía, es indispensable ser derechohabiente, llevar tarjeta de citas, presentarse aseada y con ropa de dos piezas, es decir falda o pantalón y blusa; evitar el uso de talco, loción o desodorante.

Cabe señalar que las unidades móviles de mastografías se encuentran disponibles en horario de 8:00 a 20:00 horas, en las siguientes unidades médicas: UMF No. 10 de Xalapa, del 2 al 10 de octubre; HGSZ No. 26 de Tuxpan, del 2 al 6 de octubre; HGSZ No. 33 de San Andrés Tuxtla, del 2 al 5 de octubre; UMF No. 73 de Poza Rica, del 9 al 27 de octubre; y HGZ/MF No. 36 de Cardel del 9 al 13 de octubre.

Finalmente, Martínez Torres enfatizó que esta enfermedad no exime al género masculino, por lo que, tanto hombres como mujeres deben mantener un peso adecuado, alimentarse sanamente, realizar actividad física y evitar factores de riesgo, tales como tabaquismo, alcoholismo y el uso de hormonas por tiempo prolongado y, en caso de presentar algún dato de alarma durante la autoexploración, acudir a su médico familiar para ser remitido con un especialista.