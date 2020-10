Araceli Salcedo truena contra Encinas por desapariciones en Veracruz

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez, lamentó las declaraciones que hizo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, de que casi 50 por ciento de las personas desaparecidas son localizadas y con vida, pues no corresponden a la realidad que viven las familias que buscan a un ser querido.





"La verdad me dio mucha tristeza escucharlo y ver de su propia voz decir que casi el 50 por ciento de las personas que son reportadas como desaparecidas son localizadas y con vida, pero es una mentira, no sé de dónde sacó esas cifras, a mí me gustaría que hicieran un desplegado de las personas que han sido entregadas o localizadas con vida para que el sustento sea más creíble", apuntó.





Señaló que tan solo entre las agrupaciones de Veracruz y quienes se conocen y saben a cuántos buscan, ninguno de ellos ha manifestado que hayan tenido tantas localizaciones como lo dio a conocer el maestro Encinas.





Consideró sus declaraciones como lamentables, pues él ha sido humanitario al estar en las mesas de trabajo, al seguir la ruta para la búsqueda de verdad y justicia que tanto necesitan, pero ahora parece que por defender su trabajo sale a decir algo que no va.





Se dijo desmoralizada y desconcertada por lo que viene a ser una simulación en el tema, ya que en este caso no pueden atribuirse sus señalamientos a desconocimiento, pues ha estado en mesas de trabajo.





Indicó que antes de asumir un cargo en el gobierno conocía perfectamente la problemática, por lo que no puede haber desconocimiento.





Por otra parte, Salcedo Jiménez destacó que mientras se dice que todo el apoyo para las víctimas y por las víctimas, hoy se ve lo contrario porque se está aniquilando lo que les ha costado años construir, como es la Ley General de Víctimas, que se quedó sin un fideicomiso.