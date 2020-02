Apoya Iglesia protesta #UnDíaSinNosotras en Veracruz

La Iglesia reconoce el derecho de las mujeres a participar en una movilización pacífica como la que se ha convocado para el 9 de marzo y que busca visibilizar el grave problema de violencia que hay contra ese sector, señaló el padre Helkyn Enríquez Báez, vocero de la Diócesis de Orizaba.

"Es un movimiento que no debe tener tintes políticos ni ideológicos, pero eso no quita que se puedan sumar los grupos, instituciones, son libres. El hecho de que un movimiento sume creo que debe contar con más reconocimiento, no descalificación", expuso.

El sacerdote reconoció que la violencia afecta a todos los sectores, pero las mujeres están haciéndose énfasis en la que se da hacia ellas y con eso evidencian una realidad: el estado de emergencia por la situación que se vive en el país.

"Como Iglesia reconocemos el derecho a la libertad de expresión y manifestación, en este caso las mujeres son libres de participar", expuso.

Enríquez Báez indicó que la sociedad, con este tipo de expresiones, manifiesta su capacidad organizativa, y la sociedad civil organizada es un poder que a lo mejor muchos le tienen miedo.

Consideró que evidentemente la violencia ha rebasado niveles históricos, pero no se trata de buscar culpables o responsables hacia atrás, sino de encontrar soluciones hacia adelante.

Señaló que la situación que se vive preocupa a todos y afecta a todos, y hay quienes tienen conocidos que se han visto afectados por esa violencia.

Ante los señalamientos que hoy se hacen de que atrás de esa movilización está la derecha, el vocero de la Diócesis indicó que no se puede descalificar un movimiento que simplemente está evidenciando lo que sucede en el país.