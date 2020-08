Aperturan cementerio ejidal de Rafael Delgado

El titular del Jurídico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Juan Carlos Fernández Zulueta aseguró que el Cementerio Ejidal de San José Jalapilla ya se encuentra abierto, mientras que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas mantiene las investigaciones por las supuestas inhumaciones y exhumaciones clandestinas.

"El ayuntamiento está siendo respetuoso, no nos vamos a meter ahí, pero eso será la autoridad competente la que tendrá que atender la parte legal, ya será la Fiscalía la que está investigando sobre el tema de las inhumaciones clandestinas ahí, si hay un responsable se le va a fincar la responsabilidad y bueno nosotros insisto si nos hemos prestado al diálogo en ningún momento se prestaron", afirmó.

El funcionario recordó que el Panteón Ejidal de San José Jalapilla cuenta con 40 años de antigüedad e inicialmente era para sepultar a las personas del ejido, pero hoy en día llegan de otros municipios a realizar las inhumaciones.

Reiteró que a pesar de que funciona como panteón, legalmente no existe ante ningun permiso que lo acredite para ese funcionamiento, y es por ello que han intentado regularizarlo.

"No tiene un padrón, no tienen documentación, no tienen nada y lo que quería la administración actual era ayudarlos para que no tuvieran problemas, sobre todo porque en nuestro caso la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas ya nos había requerido información sobre los panteones obviamente no queríamos meterlos en problemas a ellos", dijo.

Incluso reveló que este martes 04 del presente, se efectuó el sepelio de una persona de la comunidad, por lo que desde el día de ayer ya se encuentra abierto.

Fernández Zulueta reiteró qué en ningún momento el ayuntamiento ha intentado adjudicarselo, e insistió en que cuentan con el dato de una persona que fue sepultada en este lugar siendo que murió de Covid-19 y de acuerdo al protocolo tenía que haber sido cremada, siendo necesario que ya cuentes con sus licencias de sanidad.

"La preocupación de esta administración son los elementos de prueba en que se realizaron entierros de personas sospechosas de covid de acuerdo a sus certificados de defunción y bueno obviamente aunado al tema de que ya lo comentábamos aunque el panteón es ejidal y nosotros somos muy respetuosos del orden que ellos llevan, finalmente requieren las licencias sobre todo de sanidad así como otras licencias estatales y de carácter municipal y la intención era regularizar".