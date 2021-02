Apagones no ponen en riesgo vacuna contra COVID-19 en Veracruz: Cuitláhuac

El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que este día llegan las vacunas de Pfizer a la entidad que forman parte de la segunda dosis que se aplicará a personal médico de la primera línea de batalla contra el Covid-19.

Asimismo dijo que en Veracruz no ha habido algún problema referente por los apagones y que pudieran poner en riesgo al biológico.

"No en Veracruz. Sí ha habido apagones pero no son en zonas prioritarias como los Hospitales ni en ningún lado del país, yo tuve comunicación con gente de la CFE y está garantizado que ningún Hospital tenga esta suspensión y donde hubo ayer lo reportó el Subsecretario Hugo López-Gatell, dijo qué lugares eran y son estados del norte, donde preventivamente suspendieron la vacunación por esta situación, pero en Veracruz sigue en marcha no hay ningún problema. Y hoy arriban las vacunas Pfizer para la segunda dosis del personal de salud en la primera línea de batalla".

Puntualizó que es necesario seguir el Plan Nacional de Vacunación de manera puntual, ya que con ello se hace justicia a la gente que más lo necesita.

García Jiménez puntualizó que a nivel mundial no hay la producción suficiente de vacunas, además de que ahora existe un "agandalle" de vacunas a nivel mundial.

"Ya se dio a conocer que sólo 70 países son los que tienen vacuna pero hay países de esos 72 que tienen 10, 100, 200 o 1000 nada más, México está entre esos países que ya rebasaron esas cantidades y estamos ya queriendo llegar al millón con este último embarque, pero son las cosas que al Presidente (Andrés Manuel López Obrador) adelantó y se adelantó a las negociaciones por mucho tiempo de anticipación, fue un muy buen trabajo de nuestro Presidente porque hoy ya iniciamos con las fase de vacunación".

El mandatario estatal afirmó que las zonas serranas de Zongolica y del Pico de Orizaba tienen garantizada la vacuna, sólo que tendrá que realizarse un censo de adultos mayores.

"No puede llegar un puesto de vacunación y decir aquí tienen la vacuna, hay una valoración y se va anotando, va haber una forma de convocar nuevamente a los adultos mayores alguien pueda tener dudas sobre la vacuna uno y ahorita lo que se está haciendo es que recorra hay forma de hacerlo por internet que se vaya actualizando porque tenemos que llegar a un lugar sin exceder el número de personas que se van a vacunar, las vacunas no pueden guardarse y regresarse o irse a la basura eso no se puede hacer, por lo tanto tiene que ser muy programada entonces pronto van a estar programandosé todas esas regiones por los demás lotes que vienen".