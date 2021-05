Anuncia AMLO tratamiento en basurero de Minatitlán

"Si nos da el tiempo y tenemos recursos, podría hacer un tratamiento a todos los basureros que hay en el país; los tengo aquí en la cabeza, porque casi los conozco todos, porque he recorrido todo el país. Sé que es lo que se tiene que hacer en el basurero de Minatitlán , que ya se está trabajando", recalcó.

Dijo que México goza de cientos de paraísos naturales, entre ellos la Isla de Holbox, ubicada en Quintana Roo, por lo que hay que buscar la forma de cuidarlas.

"Holbox es bellísima y hay que cuidar, como cuidar todas nuestras playas, todas las bellezas naturales que hay en el país, esa isla, y hay que cuidarla como cuidar todas nuestras playas, todas las bellezas naturales que hay en el país", indicó.

Comentó que para que se evite la contaminación de las playas se debe resolver el problema de la recolección y las condiciones de los depósitos de basura, aunque no quiso asentarlo como un compromiso, debido al poco tiempo que le queda a su administración.

"Un día vamos a hablar de eso. Todavía no descarto, aun cuando ya no quiero iniciar nuevas acciones, porque no quiero dejar nada inconcluso y es poco el tiempo que nos queda, pero una de las cosas que podríamos hacer -si nos da el tiempo y si tenemos los recursos, que sí se podría- es un tratamiento a todos los basureros que hay en el país", apuntó.

El Presidente dijo que si bien corresponde a las autoridades locales dar tratamiento a los depósitos de basura, el Gobierno Federal ayudará a atender el problema, entre muchas otras cosas, evitar se "sigan haciendo transas", y no se sigan entregando permisos para construir basureros en zonas donde se viola el ordenamiento urbano.

