Antorchistas en Poza Rica piden apoyos por pandemia

Integrantes del Movimiento Antorchista protestaron frente a las oficinas de Política Regional para exigir apoyos alimentarios ante la contingencia sanitaria que ha provocado el coronavirus.

Con pancartas en mano, los inconformes se apostaron en las inmediaciones del parque Benito Juárez, frente a la sede de enlace del Gobierno del Estado, donde exigieron ayuda para las familias de la zona norte de Veracruz.

El dirigente de los Antorchistas, Diego Muñoz Iturbide, declaró que es imposible permanecer en aislamiento un mes más como dictaminó la Secretaría de Salud, principalmente para la gente campesina que necesita trabajar para obtener el sustento de sus familiares.

Lamentó que no existan apoyos por parte de los gobiernos federal y estatal para enfrentar esta crisis económica, alimentaria y de desempleo, primordialmente para los trabajadores del campo.

"El gobierno dice a la gente quédate en casa pero las personas ya se quedaron sin comer porque no tienen trabajo. Les dice lávense las manos por 20 segundos pero hay colonias donde la gente no tiene agua. Se está presentando un problema muy grave con las familias mexicanas", reprochó el representante del Movimiento Antorchista.

Solicitó que el presidente Andrés Manuel López Obrador implemente acciones como un plan financiero y alimenticio para enfrentar las próximas semanas que se prolongó la contingencia sanitaria.

"Exigimos al gobernador apoyos alimenticios en esta contingencia. Urge. Cómo me quedo en casa si no tengo dinero. Exigimos al gobierno estatal y federal apoye con despensas a miles de veracruzanos que no tienen las condiciones para quedarse en casa", se leían en las pancartas que sostenían los Antorchistas.