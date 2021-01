Ante restricción de actividades, IP veracruzana pide piso parejo en Orizaba

Ante la restricción de actividades, los empresarios piden piso parejo para todos, pues mientras ellos cumplen con todas las medidas preventivas, hay sectores como el comercio informal en donde no hay regulación alguna e incluso municipios en donde sus autoridades no tienen un control con la población.

"Nos queda claro que ante la enfermedad hay que hacer todos los esfuerzos, pero pedimos piso parejo, porque vemos aglomeraciones en otros lugares, con el comercio ambulante, que no tiene ninguna restricción, entonces yo creo que ese sería el llamado", expuso el ex presidente de la Canaco, Mario Ríos Alvarado.

Mencionó que las autoridades han sido estrictas con ellos, pero no tabulan igual a todos y eso se ve, incluso en otros municipios aledaños a Orizaba, en donde la gente y las calles están sin ningún control.

Indicó que ha habido muchos cierres, por lo que si vuelve a restringir la actividad comercial, sería la puntilla para muchos empresarios.

Señaló que también se ve con los mismos trabajadores, pues cuántos aguantarían estar con el salario reducido o sin un salario.

El empresario indicó que sin embargo, hasta ahora las restricciones no han sido para todos y por parte del gobierno no ha habido apoyos y todos tuvieron que cumplir con sus obligaciones, entonces lograron cubrir hasta diciembre, pero no se puede hablar de que se recuperaron, pues se tuvo un respiro.

Consideró que de los que lograron sobrevivir, si se viene otra oleada, se verían obligados a cerrar.

Agregó que todo el comercio formal y los restauranteros están gastando mucho para contar con las medidas de seguridad, pero no lo hace el comercio informal, con ellos no hay medidas ni obligaciones por cumplir.