Ante incumplimiento de Elektra, protestan integrantes de OMETT en Nogales

Integrantes de la Organización Mexicana Ti Tlapowaske Tekiwakapa (OMETT) se manifestaron la tarde-noche de este lunes ante la empresa Elektra por la falta de pago del seguro por fallecimiento a un cliente.

Los inconformes mencionaron que la empresa señalaba que había un pago pendiente y por eso no se cumplía con el seguro.

Sin embargo, indicaron, el beneficiario de ese apoyo, un señor de la tercera edad, hizo el pago pendiente y le dijeron que con ello se le daría la póliza correspondiente.

"Sin embargo, le dijeron que le iban a pagar en enero y no le pagaron y así le vienen diciendo y no le dan, ya pasó enero, ya pasamos febrero y nada", comentaron.

Recordaron que actualmente la situación con la pandemia del COVID-19 está muy complicada para todos y las personas de la tercera edad deben estar en casa.

Explicaron que el señor perdió a su esposa, lo cual lo dejó muy triste, y vino a solicitar el pago de la póliza del seguro, pero sólo lo hacen dar vueltas y no le cumplen.

Comentaron que una comisión entró a hablar con el gerente de la tienda pero de repente vieron que les comenzaron a tomar foto, por lo que también él sacó su celular para tomarle foto a la persona y entonces se pusieron prepotentes pues les dijeron que ellos no podían tomar fotos.

Mencionaron que ante ello optaron por salir para evitar problemas, pero continuaron afuera en demanda de que los atienda un representante de la empresa que los atienda y les dé respuesta.

Indicaron que si la intención de la empresa es no cumplir con lo que ofrece, mejor que no les digan a sus clientes que hay una póliza en caso de fallecimiento del titular, pues no tiene caso que les hagan dar vueltas para engañarlos.

Cabe mencionar que al lugar llegó el gerente regional de Elektra y Banco Azteca, Omar Trujillo Mata, quien acordó con los integrantes de la OMETT que a más tardar el lunes se cumplirá con el pago de la póliza del seguro de vida al señor Pedro Rojas Avelino.

No obstante, los inconformes advirtieron que si no se cumple con el pago, el martes se manifestarán de nueva cuenta.