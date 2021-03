Ante falta de medidas, estudiantes mexicanos quedan varados en países extranjeros

Debido a que a nivel internacional se considera que México no es un país que tenga un manejo adecuado del COVID-19, varias naciones han cancelado sus vuelos hacia aquí, lo que obliga a estudiantes a permanecer en los lugares donde cursan algunos estudios.

"Muchos países están cerrando sus fronteras con México porque es un destino que nunca ha cerrado fronteras, no pide prueba de COVID-19, no pide seguro médico, no pide absolutamente nada para entrar, solo te entregan un papelito minutos antes de desembarcar el avión, donde te preguntan tu nombre y si tienes algún síntoma. Obviamente si alguien tacha todo como no, al bajar entregas tu papelito y tu pasaporte y te dejan pasar", explicó Elisa Reyes, joven rioblanquense que estudia la carrera de música en Ucrania.

Mencionó que esta situación, además de las cifras en esa enfermedad siguen siendo muy altas, ha causado temor en algunos países, que han optado por cancelar vuelos hacia México.

Comentó que Italia, Francia y Alemania han estado cancelando vuelos hacia México por esa razón.

Reconoció que la etapa de la pandemia que le ha tocado vivir en ese país europeo, donde se aplicaron medidas estrictas de confinamiento, y ver cómo se ha manejado la estrategia aquí, deja mucho qué desear.

Señaló que en Ucrania fueron muy estrictos en la etapa de confinamiento, por lo que la gente verdaderamente no salía a las calles y había sanciones para quienes lo hacían, lo que sirvió en cuanto a los casos que se han tenido de coronavirus.

"Es triste, pero entiendo la situación al no poder ir, pero hay personas que habían estado esperando años para poder ir a México y no lo pueden hacer mientras no se permitan los vuelos. Espero que pase, espero que mucha gente pueda ir, pero es triste no poder ver a tu familia sobre todo en estos momentos", expresó.

Elisa mencionó que a ella le cancelaron su vuelo por esa razón, igual que a una amiga que está en Francia y son muchos los que están en las mismas y es una situación que se vive desde el año pasado y hay mucha incertidumbre, pero no les queda más que esperar.