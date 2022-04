Ante falta de insumos, baja producción de petróleo en zona norte de Veracruz

"No tenemos nuestros insumos, no tenemos medicamentos y grandes cosas que debía tener el trabajador... los insumos que deben llegar para producir, pues no llegan...", expuso al ser cuestionado sobre la producción de crudo, y al describir que las áreas más perjudicadas son, mantenimiento, servicios médicos y logística.

En la zona norte de Veracruz, Pemex produce un aproximado de 40 mil barriles diarios de crudo entre los proyectos Aceite Terciario del Golfo (ATG) y el Activo Integral Poza Rica – Altamira (AIPRA).

En el año 2012, Petróleos Mexicanos extraía más de 70 mil contenedores al día, en los yacimientos localizados de Cazones, Papantla, Coatzintla, Tihuatlán, Álamo Temapache, Tuxpan, Tepetzintla y Poza Rica.

De momento – agregó Soni Solís - llegaron dos equipos nuevos de perforación, lo que suma un total de 5 maquinarias disponibles, y representa una oportunidad de incrementar la producción de petróleo.