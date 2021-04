Ante falta de apoyo a campesinos, cultivos se reducen un 70%

Debido a la falta de apoyos para los hombres del campo, la superficie cultivada en Orizaba se ha reducido en un 70 por ciento, indicó el presidente del Comité Municipal Campesino, Gabriel Zepeda Trujillo.

Señaló que las autoridades estatales o federales solo se acuerdan de ellos en la temporada electoral, fuera de eso no existen.

"Los campesinos sí estamos totalmente decepcionados de diversos candidatos a diputados locales y federales, pues al menos en Orizaba hay algunos que han mencionado que la CNC no existe y hoy van a buscar el apoyo, pero entonces no existe cuando no te conviene. La CNC siempre ha existido y hoy en día se acuerdan que el sector campesino sí está presente en diversos municipios", indicó.

Zepeda Trujillo indicó que al momento, este sector no ha recibido ningún apoyo por parte del gobierno federal o estatal a pesar de que tienen muchas necesidades que han expuesto.

Señaló que entre las necesidades más apremiantes están las de fertilizantes y semillas, sobre todo actualmente en que el clima les ha pegado en las cosechas y provocado pérdidas, lo mismo que la pandemia.

Destacó que todo el año el agricultor trabaja, pero ante la falta de apoyo, muchos dejan sus tierras para buscar otra forma de sostener a sus familias.

Señaló que esto ha provocado que actualmente el 70 por ciento de las tierras se hayan abandonado, pues a los hombres del campo no les es redituable.

"Es triste y preocupante, pues el campesino está dejando sus tierras para irse a las maquiladoras, a los Estados Unidos", indicó.