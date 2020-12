Ante emplazamiento de huelga, no proceden contrataciones del SUEM

Derivado de que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Coatzacoalcos, SUEM, planteó emplazamiento de huelga por revisión salarial, y dado de que no se ha resuelto dicho trámite, la huelga posiblemente estalle el día 11 de diciembre pues así lo solicita el sindicato en su emplazamiento por lo tanto no proceden contrataciones temporales y en caso de existir, estos serían contratados hasta el día 10 de diciembre en lo que estalla.

El Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos está defendiendo su postura puesto que el Sindicato pretende un incremento salarial del 20%, lo cual es improcedente, argumenta que no se le pagó el incremento del año 2019, sin embargo el líder sindical decidió no continuar con el emplazamiento por revisión general e incremento salarial del año 2019, y en este emplazamiento en caso de proceder, aunque el mismo lo demandaron fuera de tiempo, el ayuntamiento solo deberá pagar parámetros entre 1 o 3% siempre y cuando a eso condene el tribunal, puesto que no demandaron a tiempo, es por ello que no podemos contratar a nadie de manera temporal hasta en tanto no se resuelva este trámite, además de que casi todos los trabajadores sindicalizados están en sus casas resguardados y cobrando sus salarios derivado de la pandemia, y las únicas áreas que tenemos activas son las necesarias.