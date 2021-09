"El regreso a clases implicaba un discernimiento, una evaluación de las condiciones en las que estaban las escuelas, de los profesores que habían recibido la vacuna, del tipo de vacuna que habían recibido, que al parecer no era la mejor para los docentes, el hecho de que los niños no estuvieran vacunados, el medio de transmisión, otras personas que también colaboren en la actividades educativa y que no habían sido vacunados", indicó.

El vocero de la Diócesis expuso que este cuadro tan complejo exigía que en algunos casos no se hiciera el regreso presencial, sino que en algunos casos fuera híbrido, en otros continuar la formación virtual, porque se exponía a esto, a un contagio de profesores, de quienes colaboran en las aulas, en las instituciones educativas, de los mismos estudiantes y sus familias.

Consideró que los casos que se están dando de contagio en algunos planteles invitarían a hacer una revisión urgente de la decisión de volver a las aulas de modo obligatorio.

Enríquez Báez recordó que hay algunos padres están recurriendo al amparo para lograr que sus hijos puedan recibir la vacuna y como lo han dicho los obispos, se desearía que la vacunación fuera más amplia para inocular a los menores como se hace ya en otros países y así se evite que la convivencia que hay en las aulas propicie que haya más contagios.