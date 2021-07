Ante alza de contagios en zona centro, HRRB se 'reconvertirá' en Hospital COVID

Médicos y trabajadores comentaron que la mañana de este lunes fueron informados de que se "reconvertían" a Hospital COVID , por lo que no se podían aceptar referencias de otros hospitales.

Comentaron que mientras la semana pasada se tuvieron seis pacientes como máximo, la noche del domingo ingresaron tres, pero este lunes hay 13 ingresados en total.

"Eso cambió el orden de las cosas. Hay uno de 28 años y ya había una de 18 años, o sea, ya no son adultos mayores los que llegan sino personas maduras y uno que otro joven", aseguraron.

En entrevista sobre este tema, la doctora Romana Gutiérrez Polo, subdirectora de Atención Hospitalaria de los Servicios de Salud de Veracruz, puntualizó que ese nosocomio no se ha reconvertido a COVID porque permanece así desde el año pasado.

"No hay necesidad de reconvertir, el hospital es COVID. Si fuera un hospital nuevo; por ejemplo el hospital Yanga, que es Triage Respiratorio, si se reconvierte, pero no hay necesidad y no se va a reconvertir porque el Hospital Río Blanco es hospital COVID", expresó la funcionaria.

Puntualizó que este nosocomio está un 19 por ciento de su ocupación e incluso el domingo había más pacientes que este lunes, pues fueron dados de alta varios.

Mencionó que esos datos se suben a la plataforma del estado y son los que utiliza el subsecretario de Salud, López Gatell, para dar la información sobre el tema.

