Nazareth "N" relató a través de sus redes sociales que no es una persona de recursos, por el contrario, pero a base de donaciones ha logrado sostener con alimento, medicamentos, curaciones y cirugías a perritos de la calle y eso lo saben todos los que la conocen.

Sin embargo, contó, el pasado martes recibió una llamada del número 2711936324 y la persona que le habló le dijo que si no pagaba 20 mil pesos, matarían a su hija.

Por miedo a que le ocurriera algo a ella y a su hija de 5 años, acudió al ayuntamiento de Mendoza, pero le dijeron que sólo era una amenaza y que no tuviera miedo, que no pasaría nada.

"Me fui de la ciudad, porque las llamadas y amenazas siguieron y viajé a la ciudad de Veracruz y ninguna autoridad me quiso atender, no me quisieron recibir mi denuncia, fui a Xalapa y lo mismo, nadie de la Fiscalía del Estado de Veracruz me quiso atender y recibir mi denuncia", expresó.

Ante ello, dijo, su última opción fue dirigirse a la Ciudad de México, en donde se refugió con conocidos y ahí acudió a la FGR y a la SEIDO y ahí la atendieron abogados del fiscal general de la República y por fin pudo poner una denuncia, aunque le dijeron que tardarían aproximadamente un mes para intervenir, porque la FGR "batalla mucho con las autoridades de Veracruz porque muchos funcionarios del Gobierno del Estado están coludidos con los delincuentes".

Debido a que tiene miedo de regresar, la rescatista ha decidido permanecer en la Ciudad de México por tiempo indefinido, por lo que llamó a toda la sociedad para que adopten un perrito o bien compartan esta información con alguien que pueda adoptar a uno de los 104 que dejó, 14 de ellos en situación difícil porque hay 6 con cáncer y 8 atropellados que requieren cirugía y medicamentos.

"Ojalá se muevan sus corazones y su buena voluntad y me apoyen adoptando un cachorro. La adopción de un perrito de la calle, es un acto de amor, porque son animalitos, que son discriminados, olvidados a su suerte y muchos mueren, atropellados e incluso de inanición, ante la falta de alimento", mencionó.

La rescatista comentó que agradece a quienes la han ayudado porque abandonó su casa casi sin ropa y sólo con el dinero de sus pasajes de ida.

"A mí me duele mucho, lo que les está pasando, a mis perritos, pero tengo miedo por mi, por mi hija y por mi familia. También es muy triste, y siento impotencia, que por tratar de hacer un bien, te amenacen y te traten de causar daño. Pero me explicaron que es la sociedad y el México en que vivimos, y desgraciadamente en Veracruz, son las autoridades que tenemos", mencionó.