Anilú Ingram iría por la candidatura a la gubernatura de Veracruz

Aunque expresó que le gustaría conocer primero cuáles serán las reglas del juego, la diputada local Anilú Ingram Vallines reconoció que le gustaría buscar la candidatura a la gubernatura por el frente amplio opositor.

Recordó que la semana pasada, el Consejo Cívico Ciudadano expresó la necesidad de conjuntar un gran frente amplio en Veracruz, donde se acompañe a la mejor o al mejor a rescatar Veracruz y eso es algo en lo que coincide.

Mencionó que todos los sectores de la población deben ser parte de ese gran proyecto en el que se debe incluir a todos y escuchar a todos.

Indicó que algunos compañeros ya han expresado su interés y ella lo hizo también en un video en sus redes sociales a raíz de esa convocatoria de la sociedad civil organizada.

"Manifesté mi interés justamente por buscar esa coordinación del Frente Amplio en Veracruz, entonces estaremos atentos a lo que establezcan, la normatividad, las reglas del juego, como queramos llamar a la metodología", apuntó.

Ingram Vallines destacó que no ve mal que pudiera realizarse una encuesta, como lo indicó el propio Consejo Cívico, pero sobre todo no se debe perder de vista que el interés superior debe ser Veracruz para recuperar la paz y la tranquilidad que hoy no tienen las familias porque se las han arrebatado.

Ingram Vallines expresó que más allá de cualquier interés de caracter personal, el interés superior es Veracruz y se debe incluir a todos y escuchar a todos.

Destacó que hoy la entidad está en el abandono en materia de desarrollo económico, de inversión, se debe replantear la estrategia de seguridad e incluir a esos sectores que hoy están abandonados.

Mencionó que el campo es ejemplo de ello, pues se encuentra abandonado, pero también para las mujeres no hay una política clara que implique la aplicación de recursos.