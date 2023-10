Anilú Ingram analiza permanencia en el PRI-Veracruz (+Video)

En medio del proceso de renovación de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, la diputada local, Anilú Ingram Vallines manifestó que está analizando si continuará o no en el partido.

La semana pasada Adolfo Ramírez Arana asumió la dirigencia estatal del PRI luego de la salida de Marlon Ramírez Marín, situación que no ha dejado contentos a todos los priistas.

"Pues ya acaban de llevar a cabo una, hoy más que nunca se debe respetar la voz de la militancia, se debe respetar la voz de los que continuamos propiamente en las filas de nuestro partido y se hizo un trabajo a lo largo y ancho del Estado para fortalecer el partido pero sobre todo para estar listos para la gran batalla del 2024" expresó al ser cuestionada acerca de imposiciones en la dirigencia estatal.

En ese sentido mencionó que en este proceso no se dio el respeto a la voz de la militancia y expresó que ella de manera particular está en profunda reflexión en torno a estas acciones que se han dado.

A pregunta expresa acerca de si continuará o no en el PRI refrendó que está reflexionándolo: "Yo no quisiera en algún momento dado hoy profundizar en este tema porque tengo que ser sumamente responsable con mis palabras como lo he sido siempre y no quisiera yo dar un mal mensaje", sostuvo.

NO CEDERÁ EN BÚSQUEDA DE GUBERNATURA

La diputada reiteró que buscará ser candidata a la gubernatura de Veracruz y esperará los tiempos que se definan en la convocatoria.

Durante este día sostuvo una reunión privada con integrantes de la Canaco en Poza Rica para dialogar sobre los problemas que aquejan a la zona en donde criticó el incremento en los índices de inseguridad.