Anastasia ya no tenía signos vitales; responde IMSS sobre el caso de Minatitlán

La Oficina de Representación en Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con relación a los hechos acontecidos ayer 28 de febrero en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 32 en Minatitlán, en torno al lamentable fallecimiento de Anastasia, informa:

· El IMSS en Veracruz Sur lamenta profundamente el deceso de Anastasia y expresa condolencias a sus deudos.

· El personal del HGZ No. 32, en Minatitlán, atendió de forma inmediata a la mujer de 37 años de edad, quien presentaba siete semanas de gestación; sin embargo, ésta ya no contaba con signos vitales.

· Al arribo de la paciente, se activó el código MATER y a pesar de las maniobras de reanimación en tres ciclos, básica y avanzada, no se logró respuesta.

· Personal del HGZ No. 32 brindó atención médica de urgencia a la paciente no derechohabiente, de acuerdo con la Ley General de Salud; no obstante, se corroboró el deceso con electrocardiógrafo.

El IMSS en Veracruz Sur refrenda su compromiso de otorgar atención oportuna, incluyendo a las mujeres embarazadas.