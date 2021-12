AMLO respalda a Cuitláhuac; "es uno de los mejores gobernadores": Gómez Cazarín

Nuevamente, dijo, el presidente sostuvo que Cuitláhuac García es un "hombre honesto, íntegro, incapaz de llevar a cabo una injusticia contra nadie", haciendo referencia a los señalamientos que han existido en su contra, por motivo de la detención de Juan Manuel ´N´, por lo que confió en que las autoridades correspondientes llevarán ese caso con apego a la verdad.

Gómez Cazarín comentó que el presidente de la República le tiene confianza, como lo volvió a mencionar en ´La Mañanera´; "Le tengo mucha confianza -a CGJ-, soy veracruzano, mi padre también y padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones, era el principal problema en Veracruz, ahora por primera vez en bastante tiempo tienen uno de los mejores".

Con respecto al caso en mención, comentó que "se llevará -la investigación- en apego a la verdad, no solo en apego a la ley, ya que es la primera instancia que se vaya al fondo y se esclarezcan los hechos y se resuelva, que haya justicia", pidió Andrés Manuel López Obrador, tras afirmar que no descalifica al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

"Corresponde a una instancia del Gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben de tener pruebas, si no, no se podría acusar a nadie, si esas pruebas no son contundentes, no son válidas, pues se va a saber y se tienen que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado, en el caso de que no existiera ningún delito", comentó el diputado Gómez Cazarín, con respecto a lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañana.