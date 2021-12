AMLO, el presidente del pueblo y para el pueblo: Gómez Cazarín

El Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Veracruz, sostuvo que la nación es otra; por fin hay progreso social, presupuestos y políticas públicas con alto sentido humanista que hacen de México un país más justo y próspero.

Esta transformación, aseguró, nada ni nadie la va a detener porque el pueblo ya no quiere el regreso de los corruptos, de los saqueadores del patrimonio nacional; esa hoja negra del México corrupto quedó atrás, ya que de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador se consolida la revolución social tan anhelada.

Junto con miles de ciudadanos, Juan Javier Gómez Cazarín se dio cita en el zócalo de la capital del país para ser partícipe en el informe de logros del Tercer Año de Gobierno ante la nación por parte del presidente López Obrador, donde más allá de las obras y presupuestos ejercidos el mayor logro es devolverle la esperanza al pueblo.

"Millones de personas adultas mayores, personas con discapacidad, estudiantes y jóvenes cuentan con el respaldo del gobierno para salir adelante; los emprendedores, con fondos para consolidar sus sueños y generar economías; los campesinos, con incentivos históricos para revertir el abandono de sus tierras. No hay sector que no haya sido tocado por nuestro Presidente; las oportunidades ahora son para todos y no para los adinerados", sentenció.