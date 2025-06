Amenazan con cierre de casilla en Río Blanco: ¿cuál es el motivo?

Funcionarios de la casilla número 3311, localizada en la avenida 20 de Noviembre de la colonia Modelo, han advertido con cerrar el centro de votación si no reciben servicios sanitarios, alimentos y agua, los cuales no han sido proporcionados por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Río Blanco.

Los encargados de la casilla señalan directamente a Mónica Cervantes, responsable y vocal de organización electoral, y a Fernando López de Felipe, a quienes acusan de ignorar sus reiteradas solicitudes.

También te puede interesar... Se retrasa instalación de casillas en Veracruz; reportan solo 12% a primera hora

"No nos han traído alimentos, no tenemos agua, no tenemos servicio de sanitario. Ya lo reportamos ante el órgano (OPLE), pero no nos hacen caso. Acá lo más crítico es que tenemos personas diabéticas que obviamente no pueden estarse aguantando de hacer sus necesidades. Si no nos dan una solución, tendremos que cerrar la casilla", expresaron los afectados.

También te puede interesar... Fallece mujer de la tercera edad mientras acudía a votar en Poza Rica

Aseguran que el OPLE Río Blanco ya ha sido notificado sobre la situación, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta ni solución a sus demandas, lo que pone en riesgo la continuidad de las votaciones en este punto.