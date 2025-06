Amenazan a representante del PVEM y lo separan de cargo en OPLE de Camerino Z. Mendoza (+VIDEO)

El ciudadano mendocino y representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Camerino Z. Mendoza, Emanuel Cruz Rivera, denunció haber sido amenazado y removido de su cargo de manera abrupta este miércoles, en pleno proceso de conteo de votos de las elecciones del pasado domingo.

A través de un video en vivo, Rivera Cruz informó que, antes de iniciar la sesión, se le notificó que su nombramiento había sido revocado sin explicación, siendo reemplazado por una persona desconocida.

Señaló que al retirarse y encontrarse a escasos metros de las oficinas del OPLE de Ciudad Mendoza, recibió una llamada telefónica en la que lo amenazaron con dañarlo a él o a su familia si no abandonaba las inmediaciones del Organismo Público Local Electoral.

"Me encontraba cerca de las oficinas cuando me llamaron para decirme que me retirara, o algo malo pasaría conmigo y mi familia, por lo tanto hago este en vivo", declaró el exrepresentante del PVEM.

Emanuel Cruz Rivera, responsabilizó directamente al equipo del candidato ganador Gustavo Sánchez, asi como al exprocurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés de presionar para opacar la transparencia del proceso electoral.

"Sí quiero decir que bajo esa amenaza hacia mi persona y hacia mi familia, quiero dejar este antecedente que pase lo que pase, responsabilizo a Gustavo Sánchez y a Sergio Rodríguez Cortés que son los actores de esa elección llena de fraudes, no me corresponde a mí decir, pero lo que si me corresponde decir es que fui amenazado y dejo este en vivo responsabilizándolos si algo le llega a pasar a mí o a mi familia", afirmó.

Cabe señalar que, Rivera Cruz, acusó irregularidades en la elección, por lo que ya sera la autoridad electoral quién determine esta situación.

