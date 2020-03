Alumnas de la UV campus Minatitlán revelan ser víctimas de acoso

A través de mensajes anónimos colocados en diversos pasillos de la Universidad Veracruzana (UV) campus Minatitlán, estudiantes de diversas facultades expresaron ser víctimas de amenazas, acoso escolar, violencia sexual e incluso física por parte de sus compañeros y docentes.

De acuerdo a lo manifestado en sus hojas y cartulinas, las estudiantes decidieron expresarse de esta manera, después de la marcha que realizaron el pasado lunes 9 de marzo, en el marco del ´Día Sin Mujeres´ y del movimiento nacional ´El 9 nadie se mueve´.

Es por ello que esperan una pronta respuesta por parte del vicerrector de la región Coatzacoalcos – Minatitlán, Carlos Lamoth Zavaleta, para que intervenga en estas acusaciones hacia distintos docentes de la Facultad de Medicina, Odontología y Enfermería.

Entre las publicaciones se señala lo siguiente: "El Dr. Puig nos dijo en clase que a las mujeres ´Hay que pegarles un poquito para que aprendan", "El Dr. Estrada dice que las violaciones no existen, que si entra es porque quería", "El Dr. Miranda me amenazaba que si no me iba a su oficina a solas, me iba a reprobar", entre otros mensajes.

Hasta el momento la Universidad Veracruzana no ha emitido ningún comunicado al respecto de este suceso en la Facultad de Ciencias Médicas.